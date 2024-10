Audyt w CBA. Jacek Dobrzyński: Są wnioski do prokuratury

Szef MSWiA powiedział wówczas, że szczegółowe reporty zostały już przygotowane , ale miały wtedy charakter tajny. Miały być one również przedstawione na kolegium służb specjalnych, a także na sejmowej komisji do spraw służb specjalnych.

- Mamy kilkanaście wniosków do prokuratury. (...) Kilkanaście następnych jest w przygotowaniu. Jeżeli nieprawidłowość zahacza o podejrzenie przestępstwa, to musi być skierowana do prokuratury. Będziemy mieli blisko 30 tego rodzaju zawiadomień do prokuratury - przekazał 8 sierpnia w rozmowie z Wirtualną Polską Tomasz Siemoniak.