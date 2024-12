Wraz z końcem 2024 roku sytuacja na froncie dla Ukrainy rysuje się bardzo niekorzystnie. Niemiecki dziennik "Die Welt" zwrócił się z prośbą o komentarz do eksperta i żołnierzy walczących po stronie Kijowa . Zarówno nastroje specjalisty, jak i samych wojskowych nie są optymistyczne.

Ukraina-Rosja. Media: Sytuacja bardzo niekorzystna dla Kijowa

Dziennikarze zwracają uwagę, że Rosja od kilku miesięcy sukcesywnie przejmuje inicjatywę na wszystkich odcinkach frontu, liczącego sobie ponad 1200 kilometrów - upadają bastiony ukraińskiej obrony w obwodzie donieckim - w tym między innymi w Pokorowsku, Kurachowym czy Czasiw Jarze - co według eksperta Markusa Reisnera oznacza, że "Rosjanie osiągnęli kulminację swojej ofensywy".

- Te ukraińskie rezerwy (które zostały przeniesione do obwodu kurskiego - red.) mogły być znacznie lepiej rozmieszczone gdzie indziej - uważa Markus Reisner, kierownik Instytutu Doskonalenia Oficerów Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiedniu. Podkreśla, że Rosja najpewniej odbije resztę utraconego od sierpnia 2024 roku terytorium do wiosny 2025 roku.

Chersoń i Zaporoże na celu Kremla. "Nie mamy ludzi, broni, amunicji i technologii"

Ukraiński oficer artylerii Roman Greszczuk - pełniący służbę w pobliżu Chersonia - uważa, że ich pozycje są na tyle silne, że nawet jeśli Rosjanie podjęliby próbę ofensywy przez Dniepr, to nie mieliby szans na pokonanie obrońców.

Dziennik wskazuje jednak, że od stycznia do października 2024 roku zdezerterowało więcej ukraińskich żołnierzy niż w poprzednich dwóch latach wojny razem wziętych. "The Financial Times" przekazał za ukraińskimi prokuratorami, że w tym okresie wszczęto 60 tysięcy spraw wobec żołnierzy, którzy opuścili swoje pozycje bez pozwolenia.