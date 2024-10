Decyzja w kwestii organizacji prawyborów zapadnie w ciągu tygodnia lub dwóch, a może nawet szybciej - przekazał na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Były premier dodał, że jeśli zapadnie pozytywna decyzja, Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się przeprowadzić prawybory tak, by "odzwierciedlały one opinie członków partii". Ponadto polityk zaapelował do rządu w sprawie wypowiedzenia paktu migracyjnego.