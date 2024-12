Będzie specjalne spotkanie. Przewodniczący PKW musi je zorganizować

Decyzja PKW. Zapowiedź Sylwestra Marciniaka: Będzie specjalne spotkanie

Szef PKW poinformował, że podczas posiedzenia zaakceptowano propozycję, by Państwowa Komisja Wyborcza składała wnioski: o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej od orzekania w sprawach wyborczych oraz o zawieszenie postępowań w tych sprawach.

Ponadto PKW przyjęła wniosek zobowiązujący Marciniaka do organizacji spotkania PKW z I prezes Sądu Najwyższego, by przeprowadzenia dyskusji dot. składów orzekających w sprawach wyborczych.

Decyzja PKW. Była dyskusja o propozycji Hołowni

Jak relacjonował szef PKW, podczas posiedzenia Komisja dyskutowała też o przedstawionym przez marszałka Sejmu Szymona Hołowni projekcie tzw. ustawy incydentalnej dotyczącej przyszłorocznych wyborów prezydenckich oraz uzupełniających do Senatu. Marciniak zwrócił uwagę, że propozycja ta nie dotyczy "systemowego uregulowania statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych", o co apelowała PKW. Projekt - wskazywał - dotyczy wyłącznie stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich i uzupełniających do Senatu oraz rozpatrywania protestów wyborczych w związku z tymi wyborami.