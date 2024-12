17 z 51 skazanych w głośnej sprawie wykorzystywania Gisele Pelicot złożyło apelacje we francuskich sądach - donosi agencja AFP. Mężczyźni twierdzą, że Dominique Pelicot "manipulował" ich, po czym namawiał do wykorzystywania swojej żony, podczas gdy nie byli świadomi, że Gisele nie wyraża na to zgody. Obrońca ofiary podkreślił, że jego klientka ponownie "stanie twarzą w twarz" ze swoimi oprawcami.