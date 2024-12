- Od początku do końca miałem swój pogląd, żeby to sprawozdanie odrzucić. To, co nazywało się orzeczeniem czy postanowieniem Sądu Najwyższego jest dokumentem bez znaczenia, bo zostało wydane przez nieuprawnione osoby - powiedział członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz. Stwierdził, że nie wie, czy dzisiejsza decyzja będzie skutkować wypłatą środków dla komitetu PiS, ponieważ uchwała PKW zawiera paragraf dotyczący "nielegalności" Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.