- Nie ma w tej chwili przepisu kompetencyjnego, który by upoważniał ministra finansów do niestosowania się do decyzji PKW - oświadczył w "Gościu Wydarzeń" prof. Marcin Wiącek. Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że decyzja Państwowej Komisji Wyborczej oznacza, iż członkowie PKW uznali, że to nie ich rolą jest rozstrzyganie w sprawach polskiego sądownictwa. - To daje szanse na uspokojenie sytuacji wokół wyborów - dodał.