Znamy szczegóły ceremonii pogrzebowej byłego prezydenta USA

Prezydent Carter zmarł w swoim domu w miejscowości Plains w stanie Georgia. Jak podał dziennik "The New York Times", trumna z ciałem prezydenta zostanie przewieziona w kolumnie samochodów i wystawiona na widok publiczny w weekend 4 i 5 stycznia w stolicy Georgii Atlancie w Carter Center. To ośrodek prowadzący działalność na rzecz praw człowieka, który Carter ufundował w 1982 r. W poniedziałek 6 stycznia ciało zostanie przetransportowane helikopterem do Waszyngtonu.