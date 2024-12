Stało się to, co zapowiadał Zełenski. "Z dumą ogłaszam..."

W komunikacie poinformowano, że na "pomoc w zakresie bezpieczeństwa" składa się z dwóch części. Pierwsza to 1,25 mld dolarów wsparcia dla wojska . To sprzęt i uzbrojenie, które Stany Zjednoczone przekazują ze swoich wojskowych zapasów.

Drugą część stanowi wart 1,22 mld dolarów pakiet finansowy Inicjatywy Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy (USAI) . Wsparcie w ramach USAI oznacza, że sprzęt wojskowy jest kupowany od przemysłu zbrojeniowego lub innych partnerów. Oznacza to, że uzbrojenie może trafić na front za kilka miesięcy. W skład pakietu pomocowego może wchodzić m.in. artyleria, sprzęt obrony przeciwpowietrznej czy też systemy uzbrojenia. To ostatni taki pakiet wsparcia za rządów Joe Bidena.

- Na moje polecenie Stany Zjednoczone będą nadal nieustannie pracować nad wzmocnieniem pozycji Ukrainy w tej wojnie do końca mojego urzędowania - poinformował Biden w oświadczeniu.

Wojna na Ukrainie. Bezpośredni zastrzyk do ukraińskiego budżetu

Ponadto amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen poinformowała o przekazaniu 3,4 mld dolarów bezpośredniej pomocy budżetowej. To środki, które zostaną przekazane do Kijowa we współpracy z Agencją Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego i Departamentem Stanu.