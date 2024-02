Nowy ranking zaufania do polityków. Zła wiadomość dla liderów PiS

Centrum Badania Opinii Społecznej w lutym sprawdziło, komu ufają, a wobec kogo ostrożność zachowują Polacy. Z odpowiedzi respondentów wynika, że najbardziej wiarygodnym politykiem wydaje się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wskazało go aż 61 proc. badanych, co oznacza wzrost o siedem punktów procentowych w stosunku do styczniowego rankingu (wtedy 54 proc.). Spadł również odsetek osób, które są nieufne wobec lidera Polski 2050 - z 31 proc. do 26 proc. odpowiedzi.