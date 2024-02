Rosnące poparcie dla Koalicji Obywatelskiej zaprowadziło ją na pierwsze miejsce w sondażu IBRiS wykonanym dla "Rzeczpospolitej" z wynikiem 32,6 proc, co oznacza wzrost o 2,4 punktu procentowego w porównaniu do styczniowego badania tej samej pracowni. W wyborach parlamentarnych w 2023 ugrupowanie uzyskało 30,70 proc. i wprowadziło do parlamentu 157 posłów oraz 41 senatorów. Dziennik wskazuje, że wyniki badania to dobra prognoza dla Donalda Tuska przed wyborami samorządowymi, które odbędą się w kwietniu.