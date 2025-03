Tusk jasno po spotkaniu z liderami. Wskazał na USA

- Rozmawialiśmy o Ukrainie i o tym, co państwa mogą robić na rzecz bezpiecznych rozwiązań. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa całego kontynentu oraz Polski - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej w Paryżu.

- Wszyscy, bez wyjątku, prezentowali jednolite stanowisko wobec agresji rosyjskiej oraz konieczności pomocy Ukrainie. Była pełna zgoda co do sankcji nałożonych na Rosję oraz potrzeby utrzymania jak najlepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział.

Mówiąc o konflikcie w Rosji, Donald Tusk pochwalił europejskich przywódców i mobilizację do działania w kwestii obronności. - Europa przestała być naiwna - powiedział premier.

- My naprawdę będziemy w stanie powstrzymać Rosję od dalszych kroków jeśli będziemy w stanie pokazać, że nasz wschodnia granica jest strzeżona - dodał.

Padło pytanie o misję pokojową w Ukrainie. Donald Tusk potwierdził, że Wielka Brytania, Francja i kilka innych państw, są gotowe do takiej inicjatywy. - Ale najpierw ten pokój musi stać się faktem, dlatego nikt na razie nie rozmawia o detalach - powiedział, dodając, że Polska nie jest zaangażowana w ten pomysł.

- My znamy swoje zadania , one są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem granicy, ale też z organizowaniem pomocy - powiedział premier.

Poprosił, aby do tematu nie wracać, ponieważ "decyzja została podjęta już dawno". - Nie będzie polskiej misji wojskowej w Ukrainie. Będziemy pomagali Ukrainie i całej Europie w ten sposób, w jaki to robimy do tej pory - powiedział Tusk.