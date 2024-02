Czwarta lokata przypadłaby Konfederacji , którą wsparłoby 11 proc. badanych. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z 7-procentowym wynikiem. Na inne ugrupowanie od wyżej wymienionych zagłosowałoby 2 proc. wyborców. Z kolei odpowiedź "trudno powiedzieć" w ankiecie wybrało 14 proc. pytanych osób.

Badanie zrealizowano za pomocą metody CATI w okresie od 19 do 22 lutego na próbie 1000 dorosłych Polaków.

W sondażu przeprowadzonym w dniach 12-15 lutego PO cieszyła się poparciem na poziomie 29 proc, a PiS - 24 proc. Oznacza to, że partia Donalda Tuska zwiększyła przewagę o 2 punkty procentowe.

Złe wieści dla prezydenta, ocena pracy parlamentu wyższa

CBOS opublikował też inny sondaż - dotyczący oceny działań prezydenta, parlamentu i samorządów . W lutym działania Andrzeja Dudy dobrze ocenia 40 proc. badanych, a źle - 52 proc . W porównaniu do sondażu ze stycznia, pozytywna ocena spadła o trzy punkty procentowe, natomiast negatywna urosła o trzy.

W odniesieniu do stycznia lepszymi notowaniami cieszą się izby parlamentu. W przypadku Sejmu pozytywne oceny to 44 proc., negatywne - 41 proc. W ubiegłym miesiącu głosy rozkładały się po równo, w obu przypadkach było to 42 proc.