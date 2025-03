Do tego czasu do PKW wpłynęły 53 zawiadomienia - 44 komitety zostały zarejestrowane, a dziewięć wniosków o rejestrację zostało odrzuconych .

Podpisy do PKW dostarczyli także Marek Woch i Maciej Maciak. Pozostałe osoby, które chcą stanąć od walki o urząd prezydenta mają czas na złożenie co najmniej 100 tys. podpisów do 4 kwietnia do godz. 16:00 - wtedy mija czas na rejestrację kandydata.