Rafał Trzaskowski w piśmie do generalnego inspektora Jarosława Szymczyka wylicza, że 11 listopada w Warszawie zaplanowano uroczystości o charakterze państwowym, lokalnym, a także biegi oraz zgromadzenie cykliczne, w którym "uczestniczy znaczna liczba osób, nie tylko mieszkańców stolicy". W związku z tym prezydent miasta zwrócił się do policji o zapewnienie odpowiednich sił oraz środków do zabezpieczenia wszystkich wydarzeń.