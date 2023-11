Jednym z najważniejszych świąt narodowych jest obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości. To nie tylko dzień wolny od pracy. To szansa, aby celebrować powrót Polski na mapę świata. Wiele osób może się zastanawiać, czy jest to również dzień, w którym należy udać się do kościoła. Sprawdzamy, co na ten temat mówi Kodeks Prawa Kanonicznego.