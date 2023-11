Dodatkowy dzień wolny w listopadzie. Nie wszystkim przysługuje

11 listopada, Święto Niepodległości - dzień wolny od pracy

11 listopada to święto państwowe. Święto Niepodległości jest dniem ustawowo wolnym od pracy i zajęć szkolnych. W tym roku jednak 11 listopada przypada w sobotę. Oznacza to, że pracodawca musi udzielić wolnego w inny dzień tygodnia przypadający w listopadzie. Mówi o tym artykuł 130 Kodeksu Pracy, paragraf 2:

Oznacza to, że za dzień wolny od pracy przypadający w sobotę pracownik musi otrzymać od pracodawcy dodatkowych osiem godzin wolnego. Dzień wolny od pracy pracownik ustala z pracodawcą. Powinien on przypadać do końca okresu rozliczeniowego, w którym wypadło święto. W większości zakładów pracy okres rozliczeniowy trwa miesiąc, więc pracodawca musi udzielić dodatkowego dnia wolnego do końca listopada.