Szczyt G20 na Bali. Nieoficjalnie: Jest kompromis w sprawie dokumentu końcowego

Tomasz Lejman

Wszystko wskazuje na to, że udało się osiągnąć kompromis co do dokumentu końcowego na szczycie G20, który rozpoczął się we wtorek w Indonezji. Szef rady Europejskiej Charles Michel na konferencji prasowej potwierdził, że projekt takiej deklaracji jest już gotowy. Jest ona bardzo ważna, bo uderza w Rosję, potępiając agresję na Ukrainę.

Zdjęcie Spotkanie liderów państw G20 na szycie na wyspie Bali / PAP/EPA/DITA ALANGKARA / POOL / PAP