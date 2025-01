Przywódca wskazał, że "nie należy zapominać, że to Rosja pomogła Stanom Zjednoczonym wygrać II wojnę światową, poświęcając 60 mln ofiar". Stwierdził, że mając to na uwadze, zamierza " wyświadczyć wielką przysługę " Władimirowi Putinowi i jego krajowi, "którego gospodarka upada".

Wojna na Ukrainie. Donald Trump stawia ultimatum Putinowi

Prezydent, wzywając do zakończenia wojny, po raz kolejny podkreślił, że nigdy nie doszłoby do jej wybuchu, gdyby to on był wówczas u władzy. "Możemy zrobić to w prosty sposób albo w trudny, ale ten łatwy zawsze jest lepszy" - orzekł przywódca.