- Jeśli coś wygląda jak rosyjski sabotaż, jeśli w to coś zaangażowani są Rosjanie, jeśli ofiarami są państwa natowskie i nasze interesy, to to jest rosyjski sabotaż - powiedział premier Donald Tusk w Oslo. Po spotkaniu ze swoim norweskim odpowiednikiem zaznaczył, że "bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim jest priorytetem".