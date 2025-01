Od kilku dni w Czechowicach-Dziedzicach na stawie Błaskowiec trwają poszukiwania zaginionej na początku stycznia Karoliny Wróbel. Młoda dziewczyna wyszła z domu i przepadła bez śladu. W tej sprawie został zatrzymany Patryk B., który miał powiedzieć znajomemu, że udusił dziewczynę i wrzucił ją do pobliskiego stawu.

Za przeszukanie stawu odpowiada Grupa Specjalna Płetwonurków RP pod przewodnictwem Macieja Rokusa, biegłego sądowego. Do tej pory przeprowadzili rozpoznanie akwenu pod kątem batymetrii i sytuacji podwodnej oraz odbyli pierwsze zejścia pod wodę. Prace utrudniają jednak trudne warunki atmosferyczne i pokrywa lodowa.

Poszukiwania Karoliny Wróbel. Akcja na stawie nie została przerwana

We wtorek pojawiły się medialne doniesienia, że poszukiwania zostały wstrzymane, a o dalszym ich losie zadecyduje specjalny raport, który ma przygotować biegły.

- Taka decyzja nie zapadła. Poszukiwania prowadzone przez biegłego na stawie w Czechowicach-Dziedzicach nadal trwają i nie zostały zawieszone - mówi Interii prokurator Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach . I dodaje, że śledczy są w stałym kontakcie z biegłym. - Będziemy działać, aż do wyjaśnienia sprawy - zaznacza.

Zaginięcie Karoliny Wróbel

O sprawie zaginięcia Karoliny Wróbel szerzej pisaliśmy w Interii we wtorek. Karolina, młoda samotna mama, marzyła o lepszej przyszłości dla swoich synów. Fabian i Tymoteusz byli dla niej całym światem. Dziewczyna zniknęła blisko trzy tygodnie temu. Wyszła do sklepu po pieczywo dla dzieci i przepadła bez śladu. Śledczy zakładają, że młoda kobieta została zamordowana.

W feralny piątek na spotkaniu w mieszkaniu Karoliny i jej brata był także Adrian J. Jak ustaliła Interia, on i Patryk B. mieszkali dawniej w pobliskim familoku. Według sąsiadów Adrian J. został zatrzymany przez policję i od tamtej pory nie widziano go w kamienicy. Prokuratura zaprzecza, by postawiono mu zarzut.