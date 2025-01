Już kilka godzin po tym, jak Donald Trump został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych , republikanin podpisał szereg dekretów. Wśród rozporządzeń znalazło się m.in. to mówiące, że od tej pory w USA będą "dwie płcie", co ma być - według Trumpa - częścią "agendy zdrowego rozsądku".

Ponadto rozpoczynający drugą kadencję przywódca Stanów Zjednoczonych podpisał rozporządzenie o zakończeniu przyjmowania uchodźców i zawieszeniu prawa do azylu. Co więcej, republikanin rozpoczyna działania przeciwko nielegalnym imigrantom przebywającym na terenie kraju. Działania i zapowiedzi kolejnych kroków Trumpa zaniepokoiły część społeczeństwa.

Podczas wtorkowego nabożeństwa w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie , wygłaszająca homilię biskup kościoła episkopalnego Mariann Edgar Budde, zwróciła się bezpośrednio do republikanina, nawiązując do obaw Amerykanów.

USA. Duchowna zwróciła się do Trumpa. "Proszę pana o litość"

Następnie biskup kościoła episkopalnego zwróciła się do Trumpa, aby miał litość dla osób, których dzieci obawiają się, że "zostaną im odebrani rodzice" . Poprosiła także, aby republikanin pomógł tym, którzy uciekają ze swoich krajów przed wojną i prześladowaniami do Stanów Zjednoczonych.

Podczas homilii siedzący obok Donalda Trumpa wiceprezydent J.D. Vance spoglądnął w jego stronę, powiedział także coś do swojej żony. Kiedy biskup zakończyła przemówienie, tym razem to republikanin skierował do wiceprezydenta kilka słów.