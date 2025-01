Mieszkańców Krakowa zaniepokoił w środę nietypowy widok - woda w Wildze zmieniła kolor na zielony . Do zdarzenia doszło w rejonie Swoszowic. Na miejscu pojawiły się służby.

Akcja służb w Małopolsce. Rzeka Wilga zanieczyszczona

Eksperci przeprowadzili badania jakości wody i potwierdzili, że zielona substancja to uranina - barwnik wykorzystywany do testowania szczelności kanalizacji .

W wyniku inspekcji funkcjonariusze ustalili, że barwnik został wrzucony do wylotu kanalizacji oraz do kanału odpływowego z ujęcia wód leczniczych Uzdrowiska Swoszowice .

Do sprawy na platformie X odniósł się prezydent Krakowa Aleksander Miszalski . Zapewnił mieszkańców, że zielona substancja nie jest groźna.

Swoszowice. Rzeka zanieczyszczona, policja bada sprawę

"Według wstępnych informacji jest to po prostu barwnik. Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Wykorzystuje się go do badania szczelności kanalizacji" - napisał Miszalski. Dodał również, że Wilga nie stanowi źródła wody pitnej dla mieszkańców.