Do zdarzenia doszło w środę po południu. 19-latek przechodził zboczem położonego u stóp Smogorni Kotła Wielkiego Stawu . Na wysokości ruin schroniska Księcia Henryka osunął się z krawędzi i spadł prosto na taflę zamarzniętego jeziora.

Karkonosze. Wypadek w Kotle Wielkiego Stawu, GOPR w akcji

19-latek doznał licznych obrażeń, m.in. złamań i ran głowy oraz ręki. Przed godz. 18 w rozmowie z Interią naczelnik Grupy Karkonoskiej Adam Tkocz poinformował, że turysta został już przekazany do karetki w Karpaczu i przewieziony do szpitala.

Zwracając uwagę na okoliczności, to istna łaska losu, że mężczyźnie udało się przeżyć. Nie dość, że ześlizgnął się ze stromej ściany i spadł 300 m w dół, to wylądował na zamarzniętym jeziorze. - Poszkodowany może mówić o dużym szczęściu, że przeżył ten upadek, bo to poważna wysokość. Zatrzymał się na zmrożonej tafli Wielkiego Stawu, szczęście, że się ten lód pod nim nie załamał - tłumaczył nam Adam Tkocz.