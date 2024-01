Do grupy państw BRICS należały dotychczas Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki . Kraje te nie tworzą sojuszu politycznego - jak np. Unia Europejska - ani formalnego stowarzyszenia handlu. Ich celem jest stworzenie nowego systemu walutowego, zwiększenie roli państw rozwijających się w światowych instytucjach walutowych oraz zreformowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych .

Państwa bloku BRICS różnią się od siebie cechami ekonomicznymi - Rosja jest gospodarką opartą w dużej mierze na surowcach, Chiny opartą na eksporcie, Indie to krajowa gospodarka konsumencka, Brazylia ma bardzo rozwiniętą strukturę gospodarczą, a Republika Południowej Afryki jest najszybciej rozwijającym się krajem Afryki.

BRICS bywa nazywany "blokiem przyjaciół Władimira Putina" . Wszystko z powodu neutralności pozostałych członków sojuszu w obliczu trwającej wojny w Ukrainie . Rządy tych państw nie przyłączyły się do zachodnich sankcji na Moskwę i kontynuują współpracę z Kremlem.

W poniedziałek blok ten rozszerzył się na kolejne państwa. Dołączyły do niego Egipt, Iran, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Etiopia . Do BRICS zostali zaproszeni latem 2023 roku.

Nowi członkowie BRICS. Wśród nich giganci naftowi

Przystąpienie Arabii Saudyjskiej do grupy zrzeszającej obecnie 10 państw następuje w sytuacji napięć geopolitycznych między USA i Chinami oraz ekspansji wpływów Chin w samej Arabii Saudyjskiej - zauważa Reuters. Dodaje, że pomimo ścisłych kontaktów z USA, Arabia Saudyjska coraz częściej stara się działać na własną rękę, ponieważ - jej zdaniem - Waszyngton coraz mniej angażuje się w bezpieczeństwo w rejonie Zatoki Perskiej . Coraz większą rolę w regionie odgrywają tym samym Rosja i Chiny.

W ostatnim momencie, 29 grudnia, z członkostwa w BRICS zrezygnowała Argentyna , a konkretnie nowy, kontrowersyjny prezydent tego kraju Javier Milei . Argentyński przywódca poinformował o tym swoich rodaków, twierdząc, że "nie uważa wstąpienia Argentyny do tej grupy 1 stycznia 2024 roku za odpowiednie".

Sojusz Rosji i Chin. Neutralni wobec wojny

Portal przytacza jednak opinię ekspertów twierdzących, że rzeczywista współpraca gospodarcza w bloku i jego efektywność są obecnie niskie . Wynika to m.in. z tego, że gdy blok powstał, jego założyciele notowali bardzo wysoki poziom wzrostu gospodarczego, ten jednak w ostatnich latach znacznie się obniżył.

BRICS: Podziały i brak spójnej wizji

Choć kraje BRICS zamieszkuje około 45 proc. światowej populacji i choć stanowią jedną czwartą światowego PKB, ambicje bloku, by stać się globalnym graczem politycznym i gospodarczym, od dawna są niweczone przez wewnętrzne podziały i brak spójnej wizji. Chińska gospodarka zwalnia, a Rosja stoi w obliczu izolacji w związku z wojną w Ukrainie.

- Państwa mogą mieć przesadzone oczekiwania co do tego, co członkostwo w BRICS przyniesie w praktyce - mówił latem Reutersowi Steven Gruzd z Południowoafrykańskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.