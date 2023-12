Noworoczne życzenia Putina dla przywódców w Europie. "Trójka wybrańców"

W świątecznych i noworocznych oświadczeniach rosyjski prezydent zwrócił się do wielu polityków - przywódcy Chin Xi Jinpinga , prezydenta Indii Draupadi Murmu czy prezydenta Republiki Południowej Afryki Cyryla Ramaphosy. Jeśli mowa o Ameryce Południowej i Łacińskiej notę przesłał do prezydentów Boliwii, Brazylii, Wenezueli czy Kuby.

Co ciekawe, w komunikacie brak choćby słowa o życzeniach dla Argentyny, co może mieć związek z faktem, iż dosłownie kilkadziesiąt godzin wcześniej nowa głowa państwa - Javier Milei - odmówił Putinowi i zdecydował, że kraj nie wejdzie do BRICS (grupa państw rozwijających się, w skład której wchodzą: Rosja, Brazylia, Indie, Chiny i RPA).