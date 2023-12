Prezydent Argentyny Javier Milei odrzucił zaproszenie do wstąpienia Argentyny do BRICS - grupy największych rozwijających się gospodarek - do której miała należeć od 1 stycznia. Rozszerzenie BRICS było inicjatywą Moskwy szukającej sojuszników w krajach Globalnego Południa. Milei zapowiadał wcześniej, że nie będzie robił interesów "z komunistami". Nie ukrywa też, że woli współpracować ze Stanami Zjednoczonymi.