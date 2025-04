Niezadowoleni Amerykanie zarzucają Trumpowi i jego sojusznikom, że próbują przejąć kontrolę nad rządem i gospodarką . Wychodzą na ulice, by zaprotestować przeciwko wprowadzanym przez nowego prezydenta od 20 stycznia dekretom.

Asystentka rzecznika prasowego Białego Domu Liz Huston kwestionuje zarzuty protestujących. "Stanowisko prezydenta Trumpa jest jasne: zawsze będzie chronił Social Security, Medicare i Medicaid dla uprawnionych beneficjentów. Tymczasem stanowisko Demokratów polega na przyznawaniu świadczeń Social Security, Medicaid i Medicare nielegalnym imigrantom, co doprowadzi do bankructwa tych programów i zmiażdży amerykańskich seniorów" - przekazała w mailu do agencji Reutera.