To reakcja na zmasowane ataki, do których doszło kilkanaście godzin wcześniej. Rosja wysłała 16 bombowców TU-95, z których posłano dziesiątki rakiet. Pociski spadły, m.in. na Kijów oraz Charków. Na całym terytorium Ukrainy we wtorek rano obowiązywał alarm przeciwlotniczy.