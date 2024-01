Prezydent Argentyny w ogniu krytyki. Odmówił współpracy z Putinem

- To jeden z najbardziej niezdarnych i głupich ruchów - tak prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ocenił decyzję argentyńskiego przywódcy. Javier Milei postanowił nie przystąpić do grupy BRICS, której rozszerzenie zaplanowała Moskwa. Maduro powiedział wprost: "Ta decyzja przenosi Argentynę do XIX wieku". Wychodzi na to, że Buenos Aires nastawia się na bliższą współpracę z Waszyngtonem.