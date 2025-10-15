W skrócie Ahmed al-Shara, nowy przywódca Syrii, spotkał się z Władimirem Putinem podczas swojej pierwszej wizyty w Moskwie od czasu obalenia dyktatora Baszara al-Asada.

Kluczowym tematem rozmów był los rosyjskich baz wojskowych oraz przyszłość relacji między Syrią a Rosją.

Zgodnie z doniesieniami syryjski przywódca będzie domagał się od Rosji gwarancji bezpieczeństwa oraz wsparcia gospodarczego, a także wydania Baszara al-Asada, który otrzymał w Rosji azyl.

Syryjski przywódca Ahmed al-Shara powiedział Władimirowi Putinowi podczas swojej pierwszej wizyty w Moskwie, że jego kraj będzie przestrzegać wszystkich poprzednich porozumień.

Według agencji Reutera może to sugerować, iż dwie główne bazy wojskowe Moskwy w Syrii są bezpieczne.

- Z Rosją łączą nas stosunki dwustronne i wspólne interesy, szanujemy wszystkie zawarte z nią porozumienia. Pracujemy nad redefinicją charakteru relacji z Rosją - mówił Szara.

To pierwsze spotkanie przywódców od czasu, gdy rebelianci pod wodzą Szara obalili w 2024 roku sojusznika Rosji - dyktatora Baszara al-Asada.

Rosja. Władimir Putin spotkał się z przywódcą Syrii. Padły gratulacje

Agencja Reutera podaje, że Putin pogratulował obecnemu przywódcy Syrii przeprowadzenia na początku października wyborów parlamentarnych i stwierdził, że Moskwa "jest gotowa na zacieśnienie więzi" z Damaszkiem.

Putin mówił, iż Moskwa jest gotowa zrobić wszystko, co w jej mocy, aby podjąć działania w ramach tego, co określił "wieloma interesującymi i pożytecznymi początkami".

W kontekście wyborów rosyjski przywódca mówił z kolei, że jest to dla Syrii "wielki sukces", ponieważ prowadzi do "konsolidacji społeczeństwa". - Mimo że Syria przeżywa obecnie trudne chwile, to wzmocni to więzi i współpracę wszystkich sił politycznych - oświadczył Putin.

Kreml ogłosił wcześniej, że w trakcie spotkania z syryjskim przywódcą Putin omówi z nim los rosyjskich baz wojskowych w Syrii.

Rosja ma na terytorium tego kraju dwie główne bazy wojskowe: bazę lotniczą Humajmim w prowincji Latakia i placówkę morską w Tartusie na wybrzeżu. Moskwa swoich żołnierzy umieściła także na lotnisku Al-Kamiszli.

Ważą się losy rosyjskich baz w Syrii. Rosja z propozycją

Kreml podawał wcześniej, że Szara, który niegdyś przewodził syryjskiej odnodze Al-Kaidy i który wraz z rebeliantami pod koniec 2024 roku obalił bliskiego sojusznika Rosji, Baszara al-Asada, przebywa w Rosji z "wizytą roboczą".

Agencja Reutera odnotowuje, że Rosja stara się zabezpieczyć swoje interesy w Syrii.

Szef rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Siergiej Ławrow twierdził w poniedziałek, iż Moskwa jest przekonana, że Damaszek chce, aby bazy wojskowe pozostały w kraju. Polityk wspomniał też o pomyśle wykorzystania ich jako "węzłów logistycznych" w celu dostarczania - drogą morską i powietrzną - "pomocy" do Afryki.

Syryjscy urzędnicy domagają się z kolei gwarancji, że Rosja nie pomoże w dozbrajaniu resztek sił Asada - poinformowało jedno ze źródeł. Według niego Shara ma także nadzieję, że Rosja pomoże w odbudowie armii syryjskiej.

Tymczasem Shara - jak podaje agencja Reutera - liczy na uzyskanie ustępstw gospodarczych, w tym wznowienia dostaw pszenicy na korzystnych warunkach i rekompensaty za szkody wojenne i w związku z tym prawdopodobnie będzie naciskał na Moskwę, aby ta poparła izraelskie żądania dotyczące rozszerzenia strefy zdemilitaryzowanej w południowej Syrii.

Jedno z źródeł podało, że może on również poruszyć kwestię ponownego rozmieszczenia rosyjskich sił jako "gwaranta przeciwko dalszym izraelskim ingerencjom".

Syria: Obalony dyktator uciekł z kraju. Baszar al-Asad z azylem w Rosji

Wizyta syryjskiego przywódcy jest wyjątkowa, gdyż Rosja przez lata militarnie wspierała Asada w jego walce z rebeliantami, którzy ostatecznie - pod wodzą Szara - doszli do władzy. Moskwa udzieliła następnie azylu Asadowi i jego rodzinie, gdy uciekli oni ze swojej ojczyzny.

Według rosyjskich mediów Asad i jego bliscy "dyskretnie" mieszkają w Moskwie.

Agencja Reuetra powołując się na swoje źródła podaje, że Shara zwróci się do Moskwy z oficjalnym wnioskiem o wydanie Asada, aby ten stanął przed sądem za zbrodnie przeciwko Syryjczykom. Jednocześnie niemal pewne jest, że Moskwa odmówi.

Ławrow w poniedziałek podkreślał, że Rosja udzieliła Asadowi schronienia, ponieważ "jego życie było zagrożone".

