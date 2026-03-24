Czarnek z kanistrem ze zdjęciem Tuska. "Nie chcemy tragedii greckiej"

Maria Kosiarz

Premier Donald Tusk musi powiedzieć, jak rzeczywiście wyglądają finanse publiczne i dokąd zmierzamy, my nie chcemy tragedii greckiej - mówił wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, prezentując kanister ze zdjęciem premiera. Jak wskazał, symbolizuje on to, "co się stanie, jak za chwilę bez działań rządu (...) ropa będzie po 10 złotych".

Przemysław Czarnek z kanistrem ze zdjęciem Donalda Tuska, przemawia do mikrofonu, w tle grupa osób.
Przemysław Czarnek pokazał kanister ze zdjęciem premieraPiotr PolakPAP

W skrócie

  • Przemysław Czarnek skrytykował politykę finansową rządu Donalda Tuska i zarzucił brak działań w sprawie rosnących cen paliw.
  • Czarnek przedstawił kanister z wizerunkiem premiera jako symbol obaw o możliwy wzrost cen ropy do 10 zł za litr oraz zarzucił rządowi kradzież pieniędzy z kieszeni Polaków.
  • Według Czarnka deficyt budżetowy może sięgnąć nawet 420 mld zł, a w ciągu 17 dni deficyt wzrósł o ponad 30 mld zł na podstawie nieoficjalnych informacji z komisji finansów publicznych.
Kandydat PiS na premiera podkreślał na spotkaniu z wyborcami w Staszowie (woj. świętokrzyskie), że w przeciwieństwie do Polski, "takie państwa jak Włochy, Chorwacja podjęły działania, by ulżyć obywatelom.

W pewnym momencie Przemysław Czarnek wyjął kanister z wizerunkiem premiera Donalda Tuska i napisem "Już za chwilę 10 zł za litr", będący - zdaniem posła - metaforą tego, jak wkrótce będzie wyglądała sytuacja materialna Polaków.

Staszów. Czarnek pokazał kanister z wizerunkiem Tuska

- Ten kanister jest przedmiotem troski o to, w jaki sposób będziemy żyć i co się stanie, jak za chwilę bez działań rządu, ten oto gość doprowadzi, że ropa będzie po 10 zł - mówił.

Jak przekonywał, "rząd kradnie pieniądze z kieszeni Polaków". Przypomniał też, że PiS złożyło projekt ustawy o obniżeniu VAT i akcyzy na paliwa, ale są one mrożone w Sejmie.

Przemysław Czarnek skrytykował również politykę finansową rządu. Podkreślił, że PiS złożyło do marszałka Sejmu wniosek o uzupełnienie porządku obrad środowego posiedzenia o punkt, dotyczący informacji premiera na temat stanu finansów państwa.

Czarnek grzmi o deficycie budżetowym. Oskarżył Tuska

Szczególną uwagę zwrócił na aspekt wzrostu gospodarczego, który musi być natychmiast wyjaśniony "przez Tuska, przez towarzysza Czarzastego i całe to dziadostwo, które rządzi Polską".

Czarnek obawia się "greckiej tragedii". Składa wniosek do marszałka Sejmu

- Jak to jest, mamy przecież wzrost gospodarczy, prawda? Jak jest wzrost gospodarczy, to rosną również wpływy do budżetu państwa, prawda? Mamy drożyznę niebywałą. (...) jak mamy wzrost PKB, ceny rosną w górę nieprawdopodobnie, drożyzna niesamowita, to wpływy z VAT-u powinny rosnąć - powiedział Czarnek.

Wiceprezes PiS mówił, że planowany na ten rok deficyt budżetowy ma wynieść blisko 272 mld zł, jednak - jak zaznaczył - według wyliczeń opozycji, po doliczeniu wydatków pozabudżetowych, kwota ta może wzrosnąć nawet do 420 mld zł.

Kandydat PiS na premiera: Gdzie są pieniądze Polaków?

Zdaniem polityka, w ciągu trzech lat rządy koalicji mogą zadłużyć Polskę na ponad bilion złotych. Ocenił, że zmiana ta dzieje się w alarmującym tempie.

- W ciągu tylko 17 dni od końca lutego do 17 marca deficyt budżetowy wzrósł o kolejne ponad 30 miliardów złotych - dodał, powołując się na nieoficjalne informacje z komisji finansów publicznych.

Czarnek grzmiał ze sceny, dostało się Czarzastemu. "Ciebie, komuchu, stać"

- Tak zawsze jest za Tuska. Zawsze za Tuska jest tak, że pieniądze do budżetu nie wpływają. To gdzie są te pieniądze, Tusku? Gdzie są pieniądze Polaków? - pytał Czarnek.

- My nie chcemy tragedii greckiej (…). Na to ci Tusku nie pozwolimy" - dodał, oskarżając rząd o okradanie obywateli poprzez wysokie ceny energii i paliw.

- Polacy potrzebują normalnego państwa, które wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, a nie zadłużania, tłamszenia i mówienia: nie jesteście nam do niczego potrzebni. Nie, Polacy to jest państwo, nie ty Tusku - mówił Czarnek.

