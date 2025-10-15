W skrócie Szef Pentagonu Pete Hegseth oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte apelują o zwiększenie wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy ze strony krajów NATO i UE.

NATO we współpracy z Unią Europejską planuje utworzyć tzw. mur dronowy, by chronić państwa członkowskie przed atakami z powietrza.

Podczas spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli omówione będzie m.in. wsparcie Ukrainy najnowszym sprzętem wojskowym.

W swojej wypowiedzi Pete Hegseth odniósł się do programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), w ramach którego kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów dla Ukrainy.

- Jeśli czegoś nauczyliśmy się pod rządami prezydenta Trumpa, to aktywnego stosowania pokoju poprzez siłę. Pokój osiąga się, gdy jest się silnym, a nie wtedy, gdy używa się mocnych słów lub grozi palcem - podkreślił, wchodząc na spotkanie ministrów.

Jak zaznaczył Hegseth, pokój osiąga się, gdy dysponuje się silnymi i realnymi możliwościami, które szanują przeciwnicy.

- Wierzę, że to robią właśnie sojusznicy i że na tym polega inicjatywa PURL. Oczekujemy więc dzisiaj, że kolejne kraje przekażą jeszcze więcej, że zakupią jeszcze więcej, aby zapewnić Ukrainie pokojowe zakończenie konfliktu - powiedział.

Bruksela. Spotkanie ministrów obrony państw NATO

Tuż przed rozmowami głos zabrał również sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który przekazał, że Sojusz współpracuje z Unią Europejską w kwestii budowy "muru dronowego", mającego chronić państwa członkowskie przed atakami z powietrza.

Według informacji udzielonych przez Ruttego, NATO zajmie się aspektami wojskowymi projektu, zaś UE zapewni wsparcie finansowe i wykorzystanie możliwości rynku wewnętrznego.

Środowe spotkanie ma zostać w pełni poświęcone dalszemu wzmacnianiu wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją oraz zwiększeniu bezpieczeństwa państw Sojuszu wobec nowych zagrożeń.

W tym kontekście Rutte przypomniał, że podczas niedawnego szczytu w Hadze państwa członkowskie NATO uzgodniły zwiększenie wydatków obronnych do poziomu 5 proc. PKB - z czego 3,5 proc. ma być przeznaczone na podstawowe potrzeby obronne, a 1,5 proc. na kwestie związane z bezpieczeństwem.

- Rozmawialiśmy też o zwiększeniu produkcji przemysłu obronnego, aby Ukraina mogła pozostać silna i kontynuować walkę - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. NATO dyskutuje o wsparciu dla Kijowa

Sekretarz generalny NATO poinformował także, że w ramach obrad odbędzie się posiedzenie Rady NATO-Ukraina z udziałem ukraińskiego ministra obrony Denysa Szmyhala oraz szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.

- Jednym z kluczowych tematów będzie nowy program uruchomiony w sierpniu, w ramach którego Stany Zjednoczone dostarczają Ukrainie sprzęt wojskowy - zarówno śmiercionośny, jak i nieśmiercionośny - finansowany przez sojuszników. Już dziś zaangażowano dwa miliardy dolarów, a spodziewam się, że kolejne państwa dołączą do inicjatywy - oświadczył Mark Rutte, wspominając o PURL.

Jak zaznaczył, program obejmuje m.in. systemy obrony powietrznej i pociski przechwytujące, które są kluczowe dla ochrony ludności cywilnej oraz infrastruktury Ukrainy przed rosyjskimi atakami.

