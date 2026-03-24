W skrócie Premier Giorgia Meloni wezwała minister turystyki Danielę Santanche do rezygnacji po przegranym referendum, dotyczącym reformy sądownictwa.

Podsekretarz stanu Andrea Delmastro i szefowa sztabu Giusi Bartolozzi zrezygnowali ze stanowisk w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W poniedziałkowym referendum przeciwko rządowej reformie sądownictwa opowiedziało się 53,7 procent obywateli Włoch.

Dwóch urzędników zrezygnowało z funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości Włoch, a premier Giorgia Meloni wezwała szefową resortu turystyki Danielę Santanche do dymisji. Stało się to dzień po tym, jak włoski rząd poniósł druzgocącą porażkę w referendum w sprawie proponowanej reformy sądownictwa - przypomina agencja Reutera.

Podsekretarz Andrea Delmastro zrezygnował ze stanowiska po tym, jak wyszło na jaw, że posiadał udziały w restauracji powiązanej z mafią, natomiast szefowa sztabu ministerstwa, Giusi Bartolozzi zrezygnowała po wygłoszeniu kontrowersyjnych komentarzy w trakcie kampanii przed referendum.

Premier Giorgia Meloni "wyraża uznanie za decyzję podsekretarza sprawiedliwości Andrei Delmastro i szefowej sztabu Giusi Bartolozzi o rezygnacji ze stanowisk i dziękuje im za ich oddaną pracę" - przekazano w oficjalnym komunikacie włoskiego rządu.

Jak czytamy, Meloni "ma nadzieję, że minister turystyki Daniela Santanche, kierując się tą samą wrażliwością, podejmie podobną decyzję".

Włoski dziennik "Il Messaggero" informuje, że pomimo plotek o możliwej rezygnacji, Daniela Santanche kontynuowała we wtorek regularną pracę, konsultując się z personelem, choć nie była fizycznie obecna w ministerstwie. Źródła w resorcie podają, że wszystkie jej spotkania w środę i kolejnych dniach są już potwierdzone. Santanche ma się pojawić w swoim biurze w środę rano.

W 2025 roku Santanche stanęła przed sądem w związku z zarzutem fałszowania księgowości w wydawnictwie, którego była właścicielką. Od miesięcy opiera się wezwaniom opozycji do rezygnacji i jak dotąd cieszyła się poparciem Meloni.

Agencja Reutera wskazuje, że nagłe zmiany sugerują, iż Meloni "próbuje odzyskać kontrolę" po porażce i odsuwa obciążonych skandalami urzędników, aby "ograniczyć szkody polityczne i dać sygnał, że nadal jest w stanie działać zdecydowanie".

Jednocześnie - jak czytamy - we Włoszech premierzy zazwyczaj wywierają presję na ministrów o podanie się do dymisji za kulisami, a nie poprzez publiczne oświadczenie, jak zrobiła to Meloni.

Andrea Delmastro - podobnie jak Santanche - jest członkiem partii Bracia Włosi, której liderką jest Meloni. Polityk znalazł się w centrum zainteresowania po tym, jak dziennik "Il Fatto Quotidiano" poinformował, że dotychczasowy podsekretarz nabył udziały w rzymskiej restauracji wraz z 18-letnią córką mężczyzny, skazanego za powiązania z Camorrą, grupą przestępczą działającą wokół Neapolu.

Delmastro oświadczył, że sprzedał swoje udziały, gdy dowiedział się, że ojciec jego wspólniczki, Mauro Caroccia, został skazany za powiązania z mafią. Sytuacja polityka pogorszyła się po odkryciu zdjęcia z 2023 roku, na którym widać go obok Carocci, co sugeruje, że mężczyźni dobrze się znali.

Okazało się również, że Delmastro nie zgłosił parlamentowi posiadanych udziałów w przedsiębiorstwie, jak wymaga tego prawo.

W oświadczeniu o rezygnacji, złożonym we wtorek, Delmastro stwierdził, iż popełnił błąd, ale nie zrobił nic niezgodnego z prawem. "Zawsze walczyłem z przestępczością i osiągałem konkretne, ważne rezultaty. Chociaż nie zrobiłem nic złego, popełniłem błąd w ocenie sytuacji, który naprawiłem, gdy tylko się zorientowałem. Biorę za to odpowiedzialność" - oznajmił.

Szefowa sztabu we włoskim resorcie sprawiedliwości Giusi Bartolozzi spotkała się z krytyką, gdy w trakcie kampanii wzywała wyborców do poparcia reformy, dzięki której Włochy będą mogły "pozbyć się" sądownictwa, które określiła mianem "plutonu egzekucyjnego".

Najważniejszym punktem odrzuconej reformy było rozdzielenie karier sędziów i prokuratorów, by nie mogli zmieniać tych funkcji oraz zastąpienie obecnej Najwyższej Rady Sądownictwa, do której wszyscy oni należą, dwiema osobnymi radami. Zapisano też punkt o utworzeniu sądu dyscyplinarnego dla sędziów.

- Suwerenność należy do narodu, a Włosi dziś wyrazili się jasno. Rząd zrobił to, co obiecał; przeprowadził reformę wymiaru sprawiedliwości, która była zapisana w naszym programie wyborczym. Wspieraliśmy ją do końca, a potem oddaliśmy decyzję obywatelom, zaś obywatele zdecydowali. A my, jak zawsze, szanujemy ich decyzję - oświadczyła Meloni w reakcji na przegraną:

- Pozostaje oczywiście żal z powodu straconej okazji na modernizację Włoch, ale to nie zmienia naszego zaangażowania, by z powagą i determinacją kontynuować pracę dla dobra narodu i wypełniać mandat, który nam powierzono - dodała.

Jeszcze w poniedziałek w Rzymie, Mediolanie, Bolonii, Neapolu i innych miastach Włoch odbyły się manifestacje i wiece zwolenników opozycji.

Źródło: "Il Messaggero", agencja Reutera

