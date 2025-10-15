W skrócie Białoruś widzi szansę na przełom w relacjach z USA i otwarcie na współpracę z Europą Zachodnią - przekazał szef białoruskiego KGB Iwan Tertel

Jak dodał, z Polską i krajami bałtyckimi prowadzone są rozmowy ws. wspólnych interesów

Wcześniej Alaksandr Łukaszenka zapowiadał, że chce podpisać "wielką umowę" z USA

- Mamy wszelkie szanse, aby osiągnąć przełom w relacjach z USA. Jesteśmy otwarci także na współpracę z Europą Zachodnią. Myślę, że w najbliższym czasie usłyszymy dobre wiadomości w tej sprawie - powiedział dyrektor białoruskiego KGB Iwan Tertel.

Jak przekazał portal Belta, szef służb wygłosił oświadczenie dla mediów po spotkaniu z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Tertel podkreślił, że omawiano sytuację na świecie i relacje międzynarodowe.

- Białoruś jest nastawiona jest na dialog i poszukiwanie wzajemnie akceptowalnych rozwiązań z uwzględnieniem interesów narodowych - przekazał. Dodał, że w wielu kwestiach "ze stroną amerykańską doszło do konsensusu".

Relacje Białorusi z sąsiadami. Szef KGB o "dialogu z Polską"

Iwan Tertel przekazał też, że na spotkaniu omawiano także stosunki z sąsiadami Białorusi.

- Chodzi o Polskę i kraje bałtyckie. Nie będzie chyba wielką tajemnicą, że mamy kanały komunikacji z naszymi partnerami. Dialog ten trwa. Między innymi na szczeblu służb specjalnych - przekazał szef KGB.

- Omawiamy palące kwestie i w pewnym sensie dochodzimy do zrozumienia wzajemnych interesów - zaznaczył Tertel.

Tertel dodał, że "w dialogu Białorusi z Polską i krajami bałtyckimi udaje się stopniowo osiągać porozumienie w sprawie wzajemnych interesów". Ocenił, że zrozumienie się poprawia.

- Naszym wspólnym interesem jest stabilna sytuacja w regionie i dobrze funkcjonująca gospodarka. To spokojne życie naszych obywateli z perspektywą na przyszłość, brak sytuacji konfliktowych, rozładowanie napięć, o których wszyscy słyszymy - podsumował.

Białoruś. Łukaszenka chce "wielkiej umowy" z USA

We wtorek, podczas posiedzenia rządu, Łukaszenka zabrał głos ws. stosunków na linii USA - Białoruś. Przemawiając przed członkami białoruskiego gabinetu, zadeklarował, że jest chętny wzmocnić więzi łączące Mińsk i Waszyngton. Wszystko, jak podkreślił, musi być jednak w zgodzie z interesem jego własnego kraju.

Choć Łukaszenka nie sprecyzował, w jakiej dokładnie kwestii chciałby zawrzeć umowę z Donaldem Trumpem, zapewnił, że Białoruś "będzie czekać na wielkie propozycje". - Amerykanie uwielbiają takie wielkie umowy - stwierdził.

Białoruski przywódca zauważył też, że zarówno Mińsk, jak i Waszyngton mają własne pytania i oczekiwania dotyczące wzajemnych stosunków, dodając, że postrzega stanowisko prezentowane przez Donalda Trumpa jako "absolutnie normalne".

Oprócz tego Łukaszenka wyraził gotowość do wzięcia udziału w prowadzonych przez USA działaniach dyplomatycznych, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Jego zdaniem musi ona bowiem istnieć jako suwerenne, niepodległe, pokojowe państwo, które "nie stwarza nikomu problemów".

- Jesteśmy za natychmiastowym zakończeniem wojny. W przeciwnym razie to niepodległe, suwerenne państwo (Ukraina - red.) zniknie - oświadczył.

Źródło: BELTA

