"Mamy szansę na przełom". Szef KGB Białorusi o relacjach z USA
- Jesteśmy otwarci na współpracę (...). Mamy wszelkie szanse, aby osiągnąć przełom w relacjach z USA - powiedział szef białoruskiego KGB Iwan Tertel po spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką. Dodał, że "w dialogu Białorusi z Polską i krajami bałtyckimi udaje się stopniowo osiągać porozumienie". Wcześniej Łukaszenka zapowiadał, że chce podpisać "wielką umowę" z USA.
W skrócie
- Białoruś widzi szansę na przełom w relacjach z USA i otwarcie na współpracę z Europą Zachodnią - przekazał szef białoruskiego KGB Iwan Tertel
- Jak dodał, z Polską i krajami bałtyckimi prowadzone są rozmowy ws. wspólnych interesów
- Wcześniej Alaksandr Łukaszenka zapowiadał, że chce podpisać "wielką umowę" z USA
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Mamy wszelkie szanse, aby osiągnąć przełom w relacjach z USA. Jesteśmy otwarci także na współpracę z Europą Zachodnią. Myślę, że w najbliższym czasie usłyszymy dobre wiadomości w tej sprawie - powiedział dyrektor białoruskiego KGB Iwan Tertel.
Jak przekazał portal Belta, szef służb wygłosił oświadczenie dla mediów po spotkaniu z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Tertel podkreślił, że omawiano sytuację na świecie i relacje międzynarodowe.
- Białoruś jest nastawiona jest na dialog i poszukiwanie wzajemnie akceptowalnych rozwiązań z uwzględnieniem interesów narodowych - przekazał. Dodał, że w wielu kwestiach "ze stroną amerykańską doszło do konsensusu".
Relacje Białorusi z sąsiadami. Szef KGB o "dialogu z Polską"
Iwan Tertel przekazał też, że na spotkaniu omawiano także stosunki z sąsiadami Białorusi.
- Chodzi o Polskę i kraje bałtyckie. Nie będzie chyba wielką tajemnicą, że mamy kanały komunikacji z naszymi partnerami. Dialog ten trwa. Między innymi na szczeblu służb specjalnych - przekazał szef KGB.
- Omawiamy palące kwestie i w pewnym sensie dochodzimy do zrozumienia wzajemnych interesów - zaznaczył Tertel.
Tertel dodał, że "w dialogu Białorusi z Polską i krajami bałtyckimi udaje się stopniowo osiągać porozumienie w sprawie wzajemnych interesów". Ocenił, że zrozumienie się poprawia.
- Naszym wspólnym interesem jest stabilna sytuacja w regionie i dobrze funkcjonująca gospodarka. To spokojne życie naszych obywateli z perspektywą na przyszłość, brak sytuacji konfliktowych, rozładowanie napięć, o których wszyscy słyszymy - podsumował.
Białoruś. Łukaszenka chce "wielkiej umowy" z USA
We wtorek, podczas posiedzenia rządu, Łukaszenka zabrał głos ws. stosunków na linii USA - Białoruś. Przemawiając przed członkami białoruskiego gabinetu, zadeklarował, że jest chętny wzmocnić więzi łączące Mińsk i Waszyngton. Wszystko, jak podkreślił, musi być jednak w zgodzie z interesem jego własnego kraju.
Choć Łukaszenka nie sprecyzował, w jakiej dokładnie kwestii chciałby zawrzeć umowę z Donaldem Trumpem, zapewnił, że Białoruś "będzie czekać na wielkie propozycje". - Amerykanie uwielbiają takie wielkie umowy - stwierdził.
Białoruski przywódca zauważył też, że zarówno Mińsk, jak i Waszyngton mają własne pytania i oczekiwania dotyczące wzajemnych stosunków, dodając, że postrzega stanowisko prezentowane przez Donalda Trumpa jako "absolutnie normalne".
Oprócz tego Łukaszenka wyraził gotowość do wzięcia udziału w prowadzonych przez USA działaniach dyplomatycznych, mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie. Jego zdaniem musi ona bowiem istnieć jako suwerenne, niepodległe, pokojowe państwo, które "nie stwarza nikomu problemów".
- Jesteśmy za natychmiastowym zakończeniem wojny. W przeciwnym razie to niepodległe, suwerenne państwo (Ukraina - red.) zniknie - oświadczył.
Źródło: BELTA