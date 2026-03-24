W skrócie W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa kierownictwa MSWiA ze służbami w związku z prognozowanym załamaniem pogody.

Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu i śniegu oraz możliwe podtopienia, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju.

Służby ratunkowe pozostają w gotowości, a sytuacja hydrologiczna na rzekach jest monitorowana.

W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa kierownictwa MSWiA ze służbami w związku z prognozowanym załamaniem pogody - poinformował we wtorek resort spraw wewnętrznych.

Niż genueński nad Polską. Narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało we wpisie w serwisie X, że spotkaniu w RCB przewodniczyli wiceministrowie Magdalena Roguska i Wiesław Leśniakiewicz.

Spotkanie zwołane zostało w związku z prognozowanym załamaniem pogody w wyniku rozwoju niżu genueńskiego.

"Przewidywane intensywne opady deszczu i śniegu są monitorowane przez odpowiednie służby, a sytuacja hydrologiczna na rzekach pozostaje pod kontrolą" - przekazał resort.

Zaznaczono, że służby ratunkowe są w gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawnie zarządzać wszelkimi trudnościami, które mogą wystąpić.

Prognoza pogody. Nadciąga ochłodzenie, możliwe podtopienia

Jak informuje IMGW, "modele numeryczne (szczególnie ECMWF) wskazują na możliwość rozwoju bardzo dynamicznej sytuacji pogodowej pod koniec marca".

Jeśli przewidywania się sprawdzą, możemy mieć do czynienia z długotrwałymi i intensywnymi opadami. "W takim wariancie od czwartku do poniedziałku możliwe są bardzo wysokie sumy opadów, lokalnie nawet 150-200 mm, szczególnie na południu i południowym wschodzie kraju" - czytamy w komunikacie IMGW.

Wśród potencjalnych skutków wyróżnia się między innymi podtopienia, gwałtowne wzrosty stanów wód oraz lokalnych wezbrań, zwłaszcza w obszarach górskich i podgórskich. Dodatkowo w górach możliwe są intensywne opady śniegu. Prognozuje się także wyraźne ochłodzenie.

"Jest to najbardziej niebezpieczny scenariusz prognozowany przez modele, jednak jego realizacja zależy od dokładnej trajektorii układu niskiego ciśnienia, która nadal pozostaje niepewna" - czytamy we wpisie. Decydujące mają być najbliższe 72 godziny.

