Rosyjski okręt podwodny na Bałtyku. Śledziła go szwedzka marynarka

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Rosyjski okręt podwodny wpłynął we wtorek na Morze Bałtyckie, o czym poinformowały szwedzkie siły zbrojne. "Nasze jednostki morskie i myśliwce spotkały go w cieśninie Kattegat i obserwowały jego trasę" - przekazano, podając, że była to rutynowa misja realizowana we współpracy z sojusznikami.

Rosyjski okręt podwodny wpłynął we wtorek na Morze Bałtyckie przez Wielki Bełt
Rosyjski okręt podwodny wpłynął we wtorek na Morze Bałtyckie przez Wielki BełtX/Swedish_Navymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosyjski okręt podwodny został zauważony przez szwedzkie siły zbrojne podczas wpływania na Morze Bałtyckie i był monitorowany we współpracy z sojusznikami.
  • Zdarzenie uznano za rutynową operację, jednak pojawiły się kolejne sygnały o aktywności rosyjskiej floty na innych akwenach, w tym na Morzu Śródziemnym.
  • Pojawiły się doniesienia o problemach technicznych rosyjskiego okrętu podwodnego Noworosyjsk i potencjalnym zagrożeniu wybuchem, jednak rosyjska Flota Czarnomorska zdementowała te informacje.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wczoraj (we wtorek - red.) rosyjski okręt podwodny wpłynął na Morze Bałtyckie poprzez Wielki Bełt. Nasze jednostki morskie i myśliwce spotkały go w cieśninie Kattegat i obserwowały jego trasę. To rutynowa misja realizowana z naszymi sojusznikami. Szwedzkie siły zbrojne uważnie kontrolują sytuację" - przekazano we wpisie opublikowanym w środę rano w mediach społecznościowych.

Szwedzki nadawca publiczny SVT przekazał, że rosyjski okręt to jednostka z napędem diesel-elektrycznym w kodzie NATO klasy "Kilo". To ten okręt miał ulec awarii w Kanale La Manche.

Z tego incydentu żartował w poniedziałek szef NATO Mark Rutte. - Co za zmiana w porównaniu z powieścią Toma Clancy'ego "Polowanie na Czerwony Październik". Dziś to raczej poszukiwanie najbliższego mechanika - mówił.

Rosyjskie okręty rozpychają się na morzach. NATO pełne niepokoju

Wtorkowy incydent jest kolejnym już tego typu zdarzeniem z udziałem Rosji w ostatnim czasie. Jak przekazywaliśmy w poniedziałek, 9 października dowództwo morskie NATO wydało komunikat, w którym poinformowało o obserwacji okrętu podwodnego Noworosyjsk na Morzu Śródziemnym.

"Francuska fregata marynarki wojennej prowadzi obserwację podejść morskich Sojuszu, zaznaczając obecność rosyjskiego okrętu podwodnego operującego na powierzchni u wybrzeży Bretanii" - relacjonowano.

Zobacz również:

Szef KGB Białorusi przekazał, że może dojść do ocieplenia relacji Mińsk - Waszyngton
Świat

"Mamy szansę na przełom". Szef KGB Białorusi o relacjach z USA

Michał Blus
Michał Blus

    Jednocześnie w mediach zaczęły pojawiać się informacje o problemach technicznych jednostki, która miała doznać "uszkodzenia układu paliwowego", co z kolei spowodowało "wyciek paliwa bezpośrednio do ładowni".

    Kanał na Telegramie opisywał, że paliwo zgromadzone w ładowni stanowi zagrożenie wybuchem, a w ocenie źródła, na które się powołano, jedynym wyjściem było "odpompowanie paliwa do morza".

    Biuro prasowe Floty Czarnomorskiej skomentowało doniesienia dopiero po kliku dniach, zaprzeczając im.

    Zobacz również:

    Rosja zajęła trzy kolejne miejscowości w obwodzie donieckim. Zdj. ilustracyjne
    Wojna w Ukrainie

    "Punkt zwrotny" na froncie. Nocny atak zakończony sukcesem Rosji

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Problemy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Minister energii w ''Graffiti'': Bez restrukturyzacji się nie obejdziePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze