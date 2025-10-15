W najbliższych dniach przedstawiciele resortów obrony 32 krajów NATO spotkają się w Brukseli, aby omówić kwestię państwowych regulacji dotyczących użycia sił zbrojnych, m.in. w przypadku zagrożeń w przestrzeni powietrznej.

To odpowiedź krajów Sojuszu na coraz częstsze prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej. W ostatnich tygodniach podejrzane drony wykrywane były między innymi w Belgii, Niemczech, Danii i Norwegii.

Rosyjskie prowokacje powietrzne. Kraje NATO o państwowych regulacjach

W odpowiedzi na działania Rosjan, kraje NATO uruchomiły program Eastern Sentry, w ramach którego samoloty bojowe i systemy obrony powietrznej są relokowane do krajów graniczących z Federacją Rosyjską.

Okazuje się jednak, że samo ogłoszenie programu wywołało dyskusję dotyczącą uprawnień Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie generała Alexusa Grynkiewicza. Według krajowych przepisów, wojskowy ma bardzo ograniczone pole manewru, co stanowi, zdaniem analityków Politico, duży problem w szybkiej odpowiedzi na zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej.

- Nie jest tajemnicą, że im więcej jest ograniczeń narodowych, zwłaszcza dotyczących naszych myśliwców, tym trudniej jest generałowi natychmiast zareagować. Będziemy kontynuować dyskusje na te tematy w ramach Sojuszu i dążyć do tego, aby tam, gdzie to możliwe, udało się je zredukować - przekonuje ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker.

Zdaniem dyplomaty, w trakcie zbliżającego się szczytu ogłoszone zostaną nie tylko zmiany w krajowych przepisach, ale także zobowiązania finansowe dotyczące zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy.

NATO. Amerykański generał o słabości krajów Sojuszu

Według źródeł cytowanych przez Politico, generał Grynkiewicz jest "zadowolony" z ogólnych wytycznych dotyczących misji obronnych NATO, jednak widzi poważne braki w ich realizacji. Mowa między innymi o słabym skoordynowaniu działań państw Sojuszu.

Jak podkreślono, w trakcie spotkania szefów resortów obrony omówione będzie zwiększenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych w zakresie wywiadu i koordynacji.

Kraje NATO mają także podjąć decyzję o znaczącym zwiększeniu uprawnień Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie.

