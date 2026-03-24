Fragment wieży Eiffla trafi pod młotek. Głośna aukcja nad Sekwaną
Część oryginalnych schodów z paryskiej wieży Eiffla pójdzie pod młotek. Wartość odrestaurowanego fragmentu szacuje się na około 50 tys. euro. Cena jednak może wzrosnąć. Poprzednie elementy schodów tej słynnej stalowej konstrukcji sprzedano za znacznie wyższe kwoty.
Fragment schodów wieży Eiffla z 1889 roku wkrótce będzie na sprzedaż - poinformował dom aukcyjny Artcurial. Konstrukcja trafi po młotek 21 maja.
Jak informuje serwis maisonapart.com, dla Artcurial będzie to pierwsza tego typu licytacja, choć podobne aukcje odbywały się już w przeszłości.
Francja. Fragment wieży Eiffla zostanie wystawiony na aukcji
Fragment oferowanej stalowej konstrukcji ma 2,75 metra wysokości i średnicę 1,75 metra. 14 stopni, opartych na podstawie w kształcie krzyża, pochodzi z oryginalnych kręconych schodów z 1889 roku i pierwotnie łączyło drugie i trzecie piętro wieży Eiffla. To jedna z dwudziestu sekcji zdemontowanych w 1983 roku w celu zainstalowania nowych wind.
Egzemplarz ten został odrestaurowany przez warsztaty odpowiedzialne za konserwację wieży Eiffla, po tym jak przez lata znajdował się w prywatnej kolekcji.
Koszt stalowej konstrukcji szacowany jest na 40-50 tys. euro (171-213 tys. złotych). Będzie to piąty fragment schodów sprzedany w ciągu 13 lat.
Francja. Fragmenty wieży Eiffla sprzedane za zawrotne pieniądze
W 2013 roku podobna konstrukcja osiągnęła na aukcji cenę 212 458 euro (blisko milion złotych), w 2016 roku - 523 800 euro (ponad 2,2 mln złotych), w 2018 roku - 162 500 euro (ponad 600 tys. złotych), a w 2020 roku - 253 500 euro (nieco ponad milion złotych).
Serwis maisonapart.com przypomina, że niektóre z fragmentów schodów sprzedanych jeszcze w 1983 roku opuściły granice Francji. Jeden z nich jest obecnie eksponowany w ogrodach Fundacji Yoishii w Yamanashi w Japonii, a inny w pobliżu Statuy Wolności w Nowym Jorku.
Słynną paryską wieżę zaprojektowano pod kierownictwem Gustave'a Eiffla na wystawę światową w 1889 roku.
Źródło: maisonapart.com