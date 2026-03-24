W skrócie Fragment oryginalnych schodów wieży Eiffla z 1889 roku zostanie wystawiony na aukcji przez dom aukcyjny Artcurial 21 maja.

Fragment ma 2,75 metra wysokości, średnicę 1,75 metra, składa się z 14 stopni i został odrestaurowany po tym, jak przez lata znajdował się w prywatnej kolekcji.

W przeszłości inne fragmenty schodów wieży Eiffla były sprzedawane na aukcjach za kwoty sięgające nawet dwóch milionów złotych.

Fragment schodów wieży Eiffla z 1889 roku wkrótce będzie na sprzedaż - poinformował dom aukcyjny Artcurial. Konstrukcja trafi po młotek 21 maja.

Jak informuje serwis maisonapart.com, dla Artcurial będzie to pierwsza tego typu licytacja, choć podobne aukcje odbywały się już w przeszłości.

Francja. Fragment wieży Eiffla zostanie wystawiony na aukcji

Fragment oferowanej stalowej konstrukcji ma 2,75 metra wysokości i średnicę 1,75 metra. 14 stopni, opartych na podstawie w kształcie krzyża, pochodzi z oryginalnych kręconych schodów z 1889 roku i pierwotnie łączyło drugie i trzecie piętro wieży Eiffla. To jedna z dwudziestu sekcji zdemontowanych w 1983 roku w celu zainstalowania nowych wind.

Egzemplarz ten został odrestaurowany przez warsztaty odpowiedzialne za konserwację wieży Eiffla, po tym jak przez lata znajdował się w prywatnej kolekcji.

Koszt stalowej konstrukcji szacowany jest na 40-50 tys. euro (171-213 tys. złotych). Będzie to piąty fragment schodów sprzedany w ciągu 13 lat.

Francja. Fragmenty wieży Eiffla sprzedane za zawrotne pieniądze

W 2013 roku podobna konstrukcja osiągnęła na aukcji cenę 212 458 euro (blisko milion złotych), w 2016 roku - 523 800 euro (ponad 2,2 mln złotych), w 2018 roku - 162 500 euro (ponad 600 tys. złotych), a w 2020 roku - 253 500 euro (nieco ponad milion złotych).

Serwis maisonapart.com przypomina, że niektóre z fragmentów schodów sprzedanych jeszcze w 1983 roku opuściły granice Francji. Jeden z nich jest obecnie eksponowany w ogrodach Fundacji Yoishii w Yamanashi w Japonii, a inny w pobliżu Statuy Wolności w Nowym Jorku.

Słynną paryską wieżę zaprojektowano pod kierownictwem Gustave'a Eiffla na wystawę światową w 1889 roku.

Źródło: maisonapart.com

