W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że wyrok TSUE potwierdza systemowy problem wadliwych powołań sędziów.

Wiceszef resortu sprawiedliwości Dariusz Mazur podkreślił konieczność ustawowego rozwiązania problemu nieprawidłowo powołanych sędziów.

TSUE wskazał, że nieprawidłowość przy powołaniu sędziego nie wystarczy sama w sobie, aby stwierdzić brak jego niezawisłości - konieczna jest bowiem ocena wszystkich okoliczności.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na platformie X we wtorek wieczorem.

"TSUE nie zamknął sprawy neo-sędziów - przeciwnie, potwierdził systemowy problem wadliwych powołań, zarówno w sądach powszechnych, jak i Sądzie Najwyższym. Spodziewaliśmy się tego wyroku" - oświadczył minister.

Żurek zareagował na wyrok TSUE. Chodzi o "neo-sędziów"

Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że reformę w tej sprawie należy "doprowadzić do końca".

"Obywatel musi mieć pewność, że o jego sprawie rozstrzyga sędzia, a nie polityczny nominat przebrany w togę. Mamy na to gotowe lekarstwo - nazywa się ustawa praworządnościowa" - dodał.

Wcześniej we wtorek wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur podobnie ocenił, że wyrok TSUE potwierdza konieczność ustawowego rozwiązania problemu nieprawidłowo powołanych sędziów.

Mazur dodał, że orzeczenie to potwierdza istnienie "neosędziów" i wadliwego ukształtowania "neo-KRS". "Proszę więc nie szerzyć dezinformacji, że TSUE stwierdził, że 'nie ma neosędziów'. Jest dokładnie przeciwnie" - podsumował.

TSUE o nieprawidłowościach w polskim sądownictwie

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł we wtorek, że nieprawidłowość, której dopuszczono się przy powołaniu sędziego, nie wystarczy sama w sobie, by stwierdzić, że sędzia ten nie jest niezawisły.

Według TSUE konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu tego sędziego. Unijny trybunał odpowiedział w ten sposób na pytania poznańskiego sądu o dopuszczalność kwestionowania statusu sędzi powołanej przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 roku.

Dodajmy, że resort sprawiedliwości w październiku ubiegłego roku przedstawił projekt tzw. ustawy praworządnościowej, czyli ustawy o "przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą poprzez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, podjętych w latach 2018-2025".

Projekt jest obecnie na etapie prac w sejmowej komisji. W lutym odbyło się publiczne wysłuchanie w jego sprawie.

Unijny Trybunał wezwał Polskę do ustanowienia ram normatywnych pozwalających na ocenę możliwości wykonywania zadań przez osoby wadliwie powołane na stanowiska sędziowskie. W ten sposób - w ocenie sędziów z Luksemburga - uda się przywrócić zaufanie publiczne do systemu sądownictwa w Polsce i zapewnić poszanowanie zasady podziału władzy.

Mucha w ''Graffiti'' o dalszych cięciach w NFZ: Część pacjentów nie otrzyma opieki zdrowotnej Polsat News Polsat News