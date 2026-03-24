Skandal na Węgrzech przed wyborami. Lider opozycji grzmi o "Orbangate"

W skrócie Węgierski serwis śledczy Direkt36 ujawnił próbę infiltracji partii TISZA przez agenta o pseudonimie "Henry". Akcja zakończyła się niepowodzeniem.

Po nieudanej próbie infiltracji, Narodowe Biuro Śledcze otrzymało anonimowe zgłoszenie, oskarżające dwóch informatyków TISZY, lecz policyjne przeszukania nie potwierdziły zarzutów.

Peter Magyar określił sprawę mianem "Orbangate", porównując ją do afery Watergate oraz "najmroczniejszych dni komunizmu".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według ustaleń węgierskiego serwisu śledczego Direkt36 agent, działający pod pseudonimem "Henry", w 2025 roku usiłował przeniknąć do TISZY, próbując zwerbować dwóch pracujących dla partii informatyków. Celem było uzyskanie dostępu do danych najważniejszej partii opozycyjnej na Węgrzech.

Operacja ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem, a krótko potem Narodowe Biuro Śledcze otrzymało anonimowe zgłoszenie, że ci sami informatycy przygotowują się do sfilmowania scen wykorzystywania nieletnich i opublikowania materiału w internecie. Policja przeszukała domy obu mężczyzn, ale nie znalazła niczego, co potwierdzałoby zarzuty.

Wybory na Węgrzech. Doszło do próby infiltracji opozycyjnej TISZY

Węgierskie media zwróciły uwagę, że policja nie wszczęła dochodzenia, mającego ustalić, kim jest "Henry", ani nie podjęła się zbadania ewentualnego związku między listopadowym wyciekiem danych zwolenników TISZY z aplikacji mobilnej partii a operacją prowadzoną przez tego agenta.

Direkt36 poinformował, że "Henry" w rozmowach z jednym z informatyków opisywał siebie jako pracownika "dużej, wszystkowidzącej organizacji", której dowództwo "postrzega partię (TISZĘ - przyp. red.) jako znacznie większe zagrożenie niż dotychczas".

Sprawę skomentował we wtorek lider ugrupowania Peter Magyar. Na portalu X napisał, że "węgierskie służby wywiadowcze na polecenie premiera Węgier Viktora Orbana i jego najbliższego otoczenia działały przeciwko partii TISZA, która przygotowuje się do zmiany rządu".

Wybory na Węgrzech. Magyar nazwał skandal mianem "Orbangate"

Sprawa "Orbangate" - jak określił ją Magyar - "przypomina najmroczniejsze dni komunizmu i jest jeszcze poważniejsza niż afera Watergate, która doprowadziła do upadku prezydenta USA Richarda Nixona".

"Pod rządami TISZY zarówno osoby z nadania politycznego, jak i szefowie służb wywiadowczych będą odpowiadać przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Odzyskamy nasz kraj. Za 19 dni wola narodu węgierskiego pokona reżim zbudowany na strachu" - podkreślił lider węgierskiej opozycji.

Przypomnijmy, że wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. TISZA wyprzedza Fidesz Orbana w większości niezależnych sondaży. W lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

