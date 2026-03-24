W skrócie Prezydent USA Donald Trump poinformował, że trwają poważne negocjacje z Iranem dotyczące zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i zabezpieczeń nuklearnych.

Trump ogłosił, że Iran przekazał Stanom Zjednoczonym "bardzo wartościowy" prezent, powiązany z transportem ropy naftowej przez cieśninę Ormuz.

Według informacji podanych przez "Financial Times", Teheran poinformował państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej, że "niewrogie statki" mogą przepływać przez cieśninę Ormuz po skoordynowaniu działań z władzami Iranu.

Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone rozmawiają w tej kwestii z "właściwymi ludźmi" w Iranie. Jak dodał, po trzech tygodniach działań zbrojnych Irańczycy "bardzo chcą" osiągnąć porozumienie.

Donald Trump: Prowadzimy obecnie negocjacje ws. Iranu

Amerykański przywódca powiedział reporterom, że Teheran zaczął "mówić z sensem" i przystał na część warunków zaproponowanych przez USA. Jednym z nich jest pozbawienie Iranu rozbudowy potencjału nuklearnego. Donald Trump oświadczył, że Iran oficjalnie zrezygnował ze swoich dążeń do posiadania broni jądrowej.

- Teraz mamy nową grupę liderów w Iranie, zobaczymy, jak się sprawdzą - mówił prezydent USA.

Trump ocenił, że zabójstwo najwyższego przywódcy Alego Chameneiego i wielu innych wysokich rangą irańskich urzędników oznacza tak naprawdę "zmianę reżimu".

- Wszyscy przywódcy są zupełnie inni niż ci, z którymi zaczynaliśmy - dodał. Teheran na razie nie odniósł się do tych słów.

Dodajmy, że Reuters, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, poinformował także, że Stany Zjednoczone przesłały także Iranowi 15-punktowy plan mający na celu zakończenie wojny.

Wcześniej informację o amerykańskim planie podał "The New York Times", który, powołując się na dwóch urzędników, przekazał, iż plan zostanie dostarczony z pomocą Pakistanu.

Iran wręczył Amerykanom prezent. "Warty ogromnych pieniędzy"

Trump poinformował, że Iran poczynił wobec Stanów Zjednoczonych znaczące ustępstwa w dziedzinie energetyki, określając je jako pozytywny krok naprzód w negocjacjach pokojowych.

Dowodem na gotowość Iranu do osiągnięcia porozumienia ma być wartościowy "prezent", jaki władze w Teheranie zdecydowały się podarować Waszyngtonowi.

Prezydent USA zasugerował, że dar dotyczy zablokowanej od początku marca cieśniny Ormuz, kluczowej dla światowego transportu ropy naftowej.

- Dali nam prezent i prezent dotarł dzisiaj, był to bardzo duży prezent, warty ogromnych pieniędzy - oświadczył. Hojny podarunek z Iranu nie jest związany z kwestiami nuklearnymi, ale z ropą naftową - przekonywał amerykański prezydent.

Trump nie podał więcej szczegółów zarówno jeśli chodzi o negocjacje pokojowe, jak i tajemniczy podarunek Teheranu.

Negocjacje na Bliskim Wschodzie. Trump zapowiada sukces

O pozytywnych skutkach rozmów z Iranem Trump pisał już w poniedziałek na platformie Truth Social. Amerykański prezydent informował, że przeprowadził serię "bardzo dobrych i owocnych rozmów" z Teheranem, przybliżających do zakończenia działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

Jak dodał, rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane przez cały tydzień. Dodał, że nakaże wojsku na pięć dni odroczyć wszelkie uderzenia militarne przeciwko irańskim elektrowniom i infrastrukturze energetycznej.

Wstrzymanie kolejnych ataków będzie zależeć od sukcesu dalszych negocjacji. Wówczas Iran zaprzeczał jednak, jakoby w ostatnich dniach uczestniczył w jakichkolwiek tego typu rozmowach.

Cieśnina Ormuz. Iran ma przepuszczać "niewrogie statki"

Jak podał "Financial Times", we wtorek Teheran poinformował państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), że "niewrogie statki" mogą bezpiecznie przepływać przez cieśninę Ormuz. Warunkiem tego stanu rzeczy będzie skoordynowanie ich działań z władzami Iranu.

W liście wysłanym do członków IMO, irańskie MSZ poinformowało, że Teheran "podjął niezbędne i proporcjonalne środki, aby uniemożliwić agresorom i ich sojusznikom wykorzystanie cieśniny Ormuz do prowadzenia wrogich operacji przeciwko Iranowi".

Reuters jak do tej pory nie mógł zweryfikować tych doniesień.

Źródła: Reuters, "Financial Times", AFP

