Niemiecki dziennik reaguje na nagranie Tuska. "Niespodziewany atak"

"FAZ": Kampania wyborcza w Polsce przybiera zaskakujący obrót

Jak informuje "FAZ", kilka tygodni temu Platforma Obywatelska odkryła, że Grupa Orlen - "flagowy okręt we flocie dużych firm bliskich państwu" - sprowadza do kraju gastarbeiterów. Pod Płockiem w kontenerach ma zamieszkać sześć tysięcy osób, aby zbudować rafinerię.

Teraz Tusk, którego partia faktycznie opowiada się za liberalną polityką migracyjną, wykorzystuje rekrutację gastarbeiterów jako broń przeciwko rządowi, oskarżając go o "niekontrolowane" sprowadzanie do kraju zbyt dużej liczby obcokrajowców.

I nie chodzi tylko - jak pisze niemiecki dziennik - o przyszłych pracowników Orlenu. Według statystyk w 2022 roku (pomijając Ukraińców i Białorusinów - red.) najwięcej pozwoleń na pracę otrzymali: Hindusi, Uzbecy, Turcy i Filipińczycy, a w rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego prowadzą Gruzini. Gwałtowny wzrost tych liczb "wielu zaskoczył" - czytamy

Jak pisze warszawski korespondent "FAZ" Gerhard Gnauck, porównanie przez Tuska z rokiem 2015 to pewne "uproszczenie", bo w tym roku jesienią PiS wygrał wybory.

Dziennikarz stwierdza, że Polska prowadzi "na krótko przed jesiennymi wyborami bezprecedensową debatę na temat migracji - ale także na temat tego, jak daleko liberalne siły mogą się posunąć w swojej kampanii". Według dziennika nagranie Tuska sprawiło, że "kampania wyborcza przybiera zaskakujący obrót". Wielu polityków i organizacji pozarządowych skrytykowało nagranie, zarzucając Tuskowi populizm.

Rząd PiS wycofał się z rozporządzenia o imigrantach

Warszawski korespondent informuje również, że największe partie opozycyjne zbojkotowały szczyt migracyjny, na jaki zaprosił w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki, chcąc zaproponować partiom szczegółowy "pakt o bezpiecznych granicach UE".

"FAZ" zaznacza, że rząd PiS wycofał się już z planowanego rozporządzenia w sprawie szybszego wydawania wiz przez firmy zewnętrzne, które miało wejść w życie w około 20 krajach Azji i Afryki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że póki będzie rządzić PiS, "nie będzie nielegalnej bądź narzucanej z zewnątrz migracji do Polski", a jego partia konsekwentnie sprzeciwia się "próbom forsowania niemieckiej agendy, by tych przybyszów, których nie chcą u siebie państwa Zachodu, wypchnąć do Polski".

Polska ma najniższą stopę bezrobocia w UE na poziomie 2,7 proc. i potrzebuje setek tysięcy nowych pracowników - podaje "FAZ".

Przymusowa relokacja uchodźców. Mateusz Morawiecki mówi o przymusie

Reforma migracyjna, którą 8 czerwca uzgodnili unijni ministrowie w Radzie UE, będzie negocjowana z Parlamentem Europejskim. Celem jest jej finalne zatwierdzenie przed końcem obecnej kadencji europarlamentu w 2024 roku.

Reforma jest oparta na "obowiązkowej solidarności", w której udział w relokacji może być zastąpiony ekwiwalentem pieniężnym. Ustalona opłata za nieprzyjęcie migranta z relokacyjnego rozdzielnika to 20 tysięcy euro.

Polska i Węgry sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu, ale na spotkaniu 8 czerwca zostały przegłosowane. Premier Morawiecki zaznacza, że planowane rozwiązanie to "przymus", a Bruksela nie docenia roli Polski w przyjęciu ponad miliona uchodźców z Ukrainy.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Katarzyna Domagała-Pereira, Redakcja Polska Deutsche Welle