Przed godz. 18 szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Łysak poinformował, że doszło do rosyjskiego ataku na Krzywy Róg.

Zginęło co najmniej 14 osób, sześcioro z nich to dzieci. Władze podają, że rakiety uderzyły w pobliżu placu zabaw.

"Każdego dnia Rosjanie atakują. Każdego dnia umierają ludzie. Jest tylko jeden powód, dla którego tak się dzieje: Rosja nie chce zawieszenia broni i my to widzimy. Widzi to cały świat" - napisał Wołodymyr Zełenski.