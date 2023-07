Od kilku tygodni między partiami politycznymi trwa spór o politykę migracyjną. PiS nie zgadza się z konkluzjami Rady Europejskiej, w których ramach Polska miałaby przyjąć kilka tysięcy imigrantów, a w przypadku odmowy musiałaby zapłacić po ponad 20 tys. euro za każdego.

Tymczasem politycy KO od kilku dni chcąc wskazać niekonsekwencje w działaniach rządu odwołując się do statystyk. - Spójrzcie na ten wykres. Oto pozwolenia na pracę w tzw. państwach muzułmańskich wydane za czasów Platformy Obywatelskiej - mówił Tusk i jednocześnie przejechał palcem po niebieskich słupkach wskazujących wartości.

Od momentu, kiedy władzę przejął PiS wskaźniki zostały już przedstawione na czerwono, a ich wartości z roku na rok rosły. - I spójrzcie, jak to wygląda za czasów rządów PiS-u. To jest rok 2022 - ponad 135 tys. - powiedział i dodał powołując się na "statystyki europejskie", że PiS w tym okresie wydał więcej zezwoleń niż Francja i Niemcy razem wzięte.

"Szykują prawdziwą bombę"

Z przekazu szefa PO wynika, że Polskę dopiero czeka fala imigrantów z państw muzułmańskich.

- Prawdziwą bombę dopiero nam szykują - oświadczył. - Mam tu w ręku rozporządzenie przez nich przygotowane zgodnie, z którym w przyszłym roku chcą rozpatrzyć co najmniej 400 tys. wniosków wizowych, głównie w państwach Azji i Afryki. Jeśli damy im całą kadencję, to tych wniosków rozpatrzą grubo ponad milion, to będzie taki prawdziwy "milion Kaczyńskiego" - ocenił Tusk.