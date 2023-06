W czwartek prezes PiS oświadczył, że w sprawie przymusowej relokacji imigrantów należy zorganizować referendum. - Nie zgodzimy się na to, nie zgadza się na to także naród polski, ta kwestia musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy - mówił Jarosław Kaczyński w Sejmie.

Jan Grabiec zarzucił PiS "budowę miasteczka dla imigrantów"

Odnosząc się do pomysłu prezesa PiS rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zamieścił wpis na Twitterze, w którym wytka partii rządzącej relokację 13 tys. imigrantów w celu "rozbudowy rafinerii Orlen".

"Relokacja imigrantów trwa: Pod Płockiem PiS buduje 13 tys. miasteczko dla imigrantów z państw islamskich (Indii, Malezji, Pakistanu, Turcji i Turkmenistanu), którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu. Pierwsi pracownicy właśnie są zasiedlani. Jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji 1,8 tys. osób" - napisał Grabiec. "Notowania słabe, a pomysły na kampanię się skończyły" - dodał.

