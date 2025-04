Zgasły światła w raju. Kraj stoi w obliczu katastrofy

Mieszkańcy wyspiarskiego państwa Samoa na Pacyfiku od tygodni zmagają się z okresowymi przerwami w dostawie prądu . Na Upolu, najludniejszej wyspie w kraju, chętnie odwiedzanej prze turystów, niektórzy zdesperowani mieszkańcy wrócili do używania lamp naftowych , inni - lampionów czy świec.

- Chodzi po prostu o to, żeby zjeść kolację wcześnie i wcześnie położyć się spać - powiedziała. - Po prostu nauczyliśmy się dostosowywać i sobie radzić - dodała.

Przerwy w dostawie prądu dla 215 tys. mieszkańców Samoa nie są niczym niezwykłym. Często są one wynikiem przetaczających się przez Pacyfik cyklonów, jednak rzadko zdarza się, by zakłócenia na całej wyspie powtarzały się przez tak długi czas.

W sobotę do kraju dotrze pięć dużych generatorów. To jednak tymczasowe rozwiązanie. Na stałe mają być one zainstalowane dopiero w sierpniu.