Spotkanie rosyjskiej i amerykańskiej delegacji w Rijadzie, do którego doszło w lutym, nie odbyło się bez zamieszania . Wyniknęło ono pomiędzy... Rosjanami.

Niezależny rosyjski portal The Moscow Times, powołując się na kanał w mediach społecznościowych Agientstwo.Nowosti, donosi, że grupa negocjatorów z Moskwy starła się o to, kto zasiądzie przy stole .

Dyplomata odsunął krzesło od stołu, po czym miał powiedzieć, że jeśli szef RFPI ma wziąć udział w rozmowach, to "osobiście chce to usłyszeć od Władimira Putina" .

Kirył Dmitrijew zajął miejsce przy stole negocjacyjnym, dopiero kiedy zarządzono kilkuminutową przerwę, podczas której Siergiej Ławrow wyszedł z sali. "Choć wyraźnie niezadowolony po powrocie, Ławrow powstrzymywał się od robienia scen przed amerykańską delegacją " - wskazuje The Moscow Times.

Na zdjęciach ze spotkania z 18 lutego w Rijadzie nie widać Dmitrijewa zasiadającego przy stole negocjacyjnym. Uwieczniono go jednak na fotografiach z rozmów z dziennikarzami na korytarzu.

O tym, że na Kremlu panuje problem z komunikacją, przekazało anonimowe źródło. - Każdy idzie do Putina indywidualnie, a on mówi każdej osobie coś innego. To jeden z powodów, dla których nikt nie potrafi jasno sformułować żądań Rosji podczas rozmów - mówił informator.