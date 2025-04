Z sondażu YouGov - do którego dotarł portal - wynika, że tylko 34 proc. zapytanych Niemców ufa jakości produktów oznaczonych znakiem "Made in Germany" . Jakość tak sygnowanych produktów najlepiej oceniają osoby w wieku 18-24 lata, a 47 proc. z nich nadal im ufa.

"Bild" przypomina, że znak "Made in Germany" ma długą historię. Od 1887 roku wszystkie towary produkowane w Niemczech, które trafiały do Wielkiej Brytanii były tak oznaczane. Etykieta miała ostrzegać i zabezpieczać przed tanim eksportem z Niemiec. Plan się nie powiódł, a "Made in Germany" stało się znakiem jakości na całym świecie. Jednak obecnie coraz więcej Niemców ma co do tego wątpliwości.