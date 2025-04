Ten ruch rozwścieczy Rosję. Były sojusznik coraz bliżej Unii

Prezydent Armenii Wahagn Chaczaturian podpisał ustawę, będącą podstawą prawną, dzięki której kraj będzie mógł rozpocząć proces akcesji do Unii Europejskiej. Ustawa ta nie jest jednak wnioskiem o przystąpienie do UE, ale "początkiem szerszego procesu", co podkreślał wcześniej premier Nikol Paszynian. Co więcej, utrudnieniem dla Armenii może być Rosja.